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Uyuşturucu bulunduran şahıslar gözaltına alındı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunduran 2 şahıs gözaltına alındıBesni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda sokakta şüphe üzerine durdurulan A.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunduran 2 şahıs gözaltına alındı


Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda sokakta şüphe üzerine durdurulan A.D. ve M.D'nin üzerinden satışa hazır halde bonzai ve sentetik ilaç ele geçirildi.


Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 19.39 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1.40 gram esrar maddesi, 3 adet sentetik ilaç bulundu.


Gözaltına alınan şahısların adli işlemleri devam ediyor.

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