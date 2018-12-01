Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulu Cami Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan A.S., isimli şahsın üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında 125 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.