İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulu Cami Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan A.S., isimli şahsın üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında 125 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.