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Uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Adıyaman’da jandarma ekipleri Karadağ Mevkiinde uyuşturucu kullanan 5 kişi yakalandı.

Adıyaman'da jandarma ekipleri Karadağ Mevkiinde uyuşturucu kullanan 5 kişi yakalandı.


Olay, Adıyaman merkeze bağlı Zey Köyü Karadağ Mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekipleri Karadağ Mevkiinde durumlarından şüphelendiği 5 kişinin üst aramasını yaptı.


M.K., F.K., Y.K., F.D. ve F.T.'nin yapılan üst aramasında 2 paket yaklaşık 10 gram eroin maddesi ve 1 adet şırınga içerisinde 30 cc sıvı eroin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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