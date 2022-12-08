İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, adreslerinde uyuşturucu bulunan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, adreslerinde uyuşturucu bulunan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Mehmet Akif Mahallesi'nde T.S., isimli bir şahsa ait adreslere operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlara ‘Kendal' isimli narkotik köpeği de destek verdi. Operasyonda 2 paket halinde 75 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan T.S., isimli şahıs, emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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