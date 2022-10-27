İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda uyuşturucu madde sattığı polis ekiplerince tespit edilen E.Y., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. E.Y., isimli şahsın iş yerinde yapılan incelemelerde 51 gram sentetik kannabinoid ve 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyette sorgusu tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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