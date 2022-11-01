Uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.T., M.E., K.B., M.D., ve M.K., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken 8 gram eroin maddesi ise ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan M.E., K.B., M.D., ve M.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.T., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.