Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine H.Y., A.A., ve İ.A.B., isimli şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınmış ve bindikleri ticari taksi durdurularak şahıslar aranmıştı. Aranan şahısların üzerinde 2 parça halinde 101 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti. Gözaltına alınan H.Y., A.A., ve İ.A.B., isimli şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan H.Y., isimli kadın ile İ.A.B., isimli şahıs tutuklanırken A.A., isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.