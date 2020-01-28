Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda M.E.D., ile A.K., isimli 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üst yapılan aramalarında 145 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken her iki şahıs polis merkezine götürüldü.

Öte yandan polis ekipleri yine aynı çalışmalar kapsamında M.A., ve K.Ş., isimli her iki şahsın üzerinden 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.