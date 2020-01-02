Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yeri ve ikametlere düzenlenen şafak operasyonunda baskın yapılan adresler didik didik arandı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Zeta' da aramalarda yer aldı. Operasyonda A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aramalarda bir evde 158 gram bonzai maddesi ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.