İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satıcısı olan 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen M.K. (19), ile I.Y. (20), isimli iki şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 25 gram satışa hazır bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak her iki şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen her iki şahıs daha sonra tamamlanan işlemlerinin ardından Kahta Adliyesine sevk edildi. Her iki şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.