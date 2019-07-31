Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılar ormanlık alanda yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipler Zey köyü Karadağ ormanlık alanı içerisinde M.A isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli M.A. ile birlikte uyuşturucu kullandıkları düşünülen F.D., F.Ç., S.B., M.G. ve M.M.G. isimli şahısların yapılan üst aramalarında yaklaşık 40 gram ağırlığında sentetik cannabinoid maddesi ve uyuşturucu satışında kazanıldığı değerlendirilen 470 TL ele geçirildi.

Şahıslar adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.