Uyuşturucu taciri bir şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen bir şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen Y.K. isimli şahsa yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlenmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Toplam 5 farklı suç kaydı bulunan Y.K. isimli şahıs, emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.