Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan bir ikamet uyuşturucu satışının bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ikamet içerisinde 89 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken ikamet içerisinde bulunan U.E., B.Ö., M.S.Y., ve M.Y., isimli 4 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.