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Uyuşturucuları saklamak için montlarına gizli bölmeler yaptırmışlar

Adıyaman’da 2 şahıs, montlarındaki gizli bölmelere sakladıkları uyuşturucuyla yakalandı.

Adıyaman'da 2 şahıs, montlarındaki gizli bölmelere sakladıkları uyuşturucuyla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları istihbarı çalışmalar sonucunda Adıyaman Otogarı yanında denetim yaptı. Denetimlerde Adıyaman'a gelen M.T. ve A.E. isimli şahıslar durdurularak üst aramaları yapıldı. Şahısların montları içerisinde özel yapılmış gizli bölme içerisinde 610 gram kubar esrar ile bir sigara paketi içerisinde 0,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Özenle paketlenerek montun gizli bölmesine saklanarak Adıyaman'da piyasaya sürülmek istenilen uyuşturucu maddelere el konulurken, 2 şahıs gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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