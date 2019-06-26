Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği S.A., T.S. ve F.Ç., isimli 3 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan üst aramalarında kişilerin üzerinden 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine jandarma ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.