İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üzerinde uyuşturucu çıkan 5 kişi yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı.

Kişilerin üzerinde 20 gram esrar yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını hızla devam ettiren jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri F.A., E.A., H.A., T.A., ve M.Ç., isimli kişileri durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Yapılan aramalarda kişiler üzerinde 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddelerine el konulurken üzerinde uyuşturucu bulunan 5 kişi ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.