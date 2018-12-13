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Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Adıyaman’da, üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'da, üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Yenipınar Mahallesinde durumundan şüphelenilen M.İ., isimli şahsın üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden 4,5 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 Paket içerisinde bulunan uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs gözaltına alındı. Emniyette götürülen ve işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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