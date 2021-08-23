İhlas Haber Ajansı

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Üzerine iskele düşen işçi yaralandı

Yapımı devam eden 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi inşaatında üzerine iskele düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yan kısmına yapımı devam eden 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan Yasin Çolak'ın (34), üzerine iskele düştü. Meydana gelen olayı fark eden inşaat çalışanları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yasin Çolak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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