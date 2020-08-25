İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üzüm üreticilerine çadır dağıtıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Telde parlayan peygamber üzümüm projesi” kapsamında Belören Beldesinde üzüm üreticilerine kurutmalık peygamber üzümünde kullanılmak üzere çadır dağıtımı yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Telde parlayan peygamber üzümüm projesi” kapsamında Belören Beldesinde üzüm üreticilerine kurutmalık peygamber üzümünde kullanılmak üzere çadır dağıtımı yapıldı.


Üzüm üreticilerine destek amaçlı çadır dağıtıldığını söyleyen ilçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, “Projemiz İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 90 oranında hibeyle desteklenmektedir. Aynı proje kapsamında Nisan ayında bağ alanlarına telli terbiye sistemi için demir ve tel temin ettik. Projenin ikinci faaliyeti olan kurutmalık çadırları ise hasattan önce çiftçimizle buluşturduk. Temin ettiğimiz bu çadırlar ile kuruması için serilen üzümler yağmurun ve çiğin olumsuzluklarından etkilenmeden kurutulacak. Böylece herhangi bir kalite kaybına uğramayacaktır. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve İpekyolu Kalkınma Ajansına teşekkür ederim” dedi.


Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve siyasi parti temsilcileri, temin edilen çadırları yerinde görüp inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.