Vahşice öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin'in annesinden yürek yakan sözler: "İdam gelsin”

Adıyaman'da önceki gün bıçaklanarak vahşice öldürülüp daha sonra tarlaya atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in annesi Saliha Çelik'in sözleri yürek yaktı. Anne Saliha Çelik, çocuk katillerine idam istedi.

Adıyaman'da önceki gün Murat Ç. tarafından Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarına götürülen ve burada 6 defa bıçaklanarak daha sonra tarlaya atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik için Adıyaman Adliyesi arka girişi önünde kalabalık bir grup saatlerce bekledi. Katil zanlısı Murat Ç.'nin adliyeye gelmesini bekleyen grup, zanlının adliyeye getirilmemesi üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne yürüdü. Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen grup, ‘çocuk katillerine idam', ‘sapıklara idam' şeklinde sloganlar attı. Emniyet müdürlüğü önüne gelen grup, burada Murat Ç.'nin kendilerine teslim edilmesi için sloganlar attı. Hüseyin için eylem yapan grubun yanına gelen emniyet müdür yardımcıları, grupta bulunanları tek tek sakinleştirerek kendileri ile konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kalabalık grup müdürlük önünden ayrılırken o esnada emniyete gelen Hüseyin Nasrullah Çelik'in annesi Saliha Çelik, emniyet müdür yardımcılarına, “Hani çocuğumu sağ getirecektin. Hani bana söz vermiştiniz” diye konuşarak baygınlık geçirdi. Anneyi yakınları ile polisler sakinleştirmeye çalıştı. Emniyet müdür yardımcıları ile konuşan Saliha Çelik daha sonra yakınları ile birlikte emniyet müdürlüğünden çıktı.

"Çocuk katillerine idam gelsin"

Çocuğunu 3 gün boyunca her yerde arayan ve daha sonra acı haberini alan Saliha Çelik, çocuk katillerine idam gelmesini istedi. Anne Saliha Çelik, “Benim canım yandı başkasının canı yanmasın. İdam istiyorum. Hatta annelere versinler, onlar annelerin ciğerini nasıl yaktılarsa anneler de onların ciğerini yaksın. Bana versinler” diye konuştu.