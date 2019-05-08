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Vakıflar Haftası kutlamaları başladı

Vakıfların önemine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 7-12 Mayıs tarihleri arasında “Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı” temasıyla kutlanacak olan Vakıflar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Vakıflar Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, kurum çalışanları ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, bir buket çiçek takdim etti.


Vakıflar Haftası münasebetiyle Adıyaman'da gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Bölge Müdürü Palalı'dan bilgiler alan Vali Aykut Pekmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, zengin medeniyetimizin ihya ve inşası ile yaptığı karşılıksız hizmetlerle insanların yüreğini fetheden vakıfların ülke ve toplum nezdindeki önemine işaret etti.


Vakıf kültürünün hayatımızda önemli bir yeri olduğunu kaydeden Vali Aykut Pekmez, “Sosyal ve kültürel alanda çok önemli çalışmalara imza atan vakıfların, bünyelerinde köklü değerleri barındırdıklarını ve sosyal anlamda ülkenin geleceğine çok önemli katkılar sunduğunu, vakıf kültürünün sosyal yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini teşkil etiğini ifade etti.


Gerçekleşen ziyarette, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, Vali Aykut Pekmez'e “Vakıf Duası” tablosu takdim etti.

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