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Vakkas Açar esnaflar ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.


CHP Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Esnafların yakın ilgisi ile karşılanan Vakkas Açar, esnafın ekonomik durumları ile ilgili sohbet etti.


Açar, esnafın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu ve bunu esnafların dillendirdiğini ifade ederek, belediye başkanı seçilmesi halinde esnafın içinde bulunduğu dar boğazdan kurtulması için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.


Açar, esnaf ziyaretinin yanında kendisini ziyaret eden vatandaşların sorunlarını dinliyor.

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