İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Aykut Pekmez 1 aylık maaşını bağışladı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 1 aylık maaşını ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 1 aylık maaşını ‘Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun her kesiminden destek yağıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'de katılarak, 1 aylık maaşını bağışladı.


Vali Pekmez sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası' çerçevesinde bu ayki maaşımı bağışlayarak bu kampanyaya katılıyorum. Rabbim milletimize, devletimize zeval vermesin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.