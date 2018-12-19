Vali Aykut Pekmez Adıyaman OSB'deki sanayi tesislerini inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman'da yapılan yatırımları yerinde görmek ve organize sanayide mevcut durumu analiz etmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayi tesislerini gezdi.

Fabrika ziyaretleri öncesi Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığını ziyaret eden Vali Aykut Pekmez'i OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Karşılama sonrası Başkan Abdulkadir Çelenk'in odasına geçen Vali Aykut Pekmez, OSB yönetim kurulu üyeleri ile tek tek tanışarak ilin ekonomik göstergeleri hakkında sohbet ederek ilgililerden OSB'nin işleyiş ve faaliyetleri ile bölgedeki yatırımlar ve işletmeler hakkında bilgiler aldı.

OSB'deki incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Vali Aykut Pekmez, "Bugün Adıyaman'ımıza üretim ve istihdam sağlayarak katkıda bulunan değerli sanayicilerimizi ziyaret etmek istedim. Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin yaptıkları yatırım ve üretimler ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sunmaktadır. İlimizde üreten, aş, iş ve istihdam sağlayarak ülkemizin ve ilimizin kalkınmasına katkı sunan bütün sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Adıyaman için bizlerde ilin yöneticileri olarak Adıyaman'da istihdamın ve yatırımların artırılması için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Yatırım açısından Adıyaman'ın birçok avantajı bulunmaktadır. İlimize yatırım yapmak isteyen bütün müteşebbislerimize kapımız açıktır” diye konuştu.