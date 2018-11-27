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Vali Aykut Pekmez Albay Gürfidan ile bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Askerlik Şubesi Başkanlığını ziyaret ederek, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Gürfidan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Askerlik Şubesi Başkanlığını ziyaret ederek, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Gürfidan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Askerlik Şubesine gelişinde Vali Aykut Pekmez'i Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Hüseyin Gürfidan karşılayarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Ziyaret sonrası Vali Aykut Pekmez, kurumu gezerek personele çalışmalarında başarılar dileyip, askerlik işlemleri için bekleyen vatandaşlarla tokalaşarak sohbet etti.

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