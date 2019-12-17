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Vali Aykut Pekmez Altınşehir Alt Geçit Projesini inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Karayolları 8.

Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilerek Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağında yapımına başlanan alt geçit projesinin inşaat sahasında incelemelerde bulundu.


Vali Pekmez'e incelemeleri sırasında İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin eşlik etti.


Vali Pekmez, Altınşehir Mahallesinde yapım çalışmalarına başlanan projeyi inceleyerek devam eden çalışmalarla ilgili Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ve teknik elemanlardan bilgi aldı.


Vali Aykut Pekmez, alt geçit projesinin tamamlanarak hizmete sunulmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun yaşandığı Altınşehir Mahallesinde trafik yoğunluğunun ileri düzeyde rahatlayarak ulaşımın kesintisiz bir şekilde sağlanacağını ve kentimize apayrı bir güzellik katacağını söyledi.

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