Vali Aykut Pekmez askerlerle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'la birlikte Koçali Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Koçali Jandarma Karakoluna gelişinde Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Aksoy ve jandarma personeli tarafından karşılanan Vali Aykut Pekmez, Koçali Jandarma personeli ile tek tek tokalaştı.

Gerçekleşen ziyarette Vali Pekmez, karakol defterini imzalayarak, karakol komutanından karakolun sorumluluk alanındaki genel asayiş ve güvenlik konuları ile ilgili bilgi aldı.