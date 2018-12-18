Vali Aykut Pekmez ATSO yönetimi ile bir araya geldi

Vali Pekmez'i ATSO hizmet binası girişinde, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu'nun odasına geçen Vali Aykut Pekmez, ATSO yönetim kurulu üyeleri ile tek tek tanışarak kentin ekonomisi ve sanayisi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Vali Aykut Pekmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, ticaret odasının faaliyetleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Pekmez'e bilgiler verdi. Ziyaret sonrası Vali Aykut Pekmez, ticaret ve sanayi odasının hizmet birimlerini gezerek incelemelerde bulundu.