Vali Aykut Pekmez, emniyet ve jandarmadan brifing aldı

Vali Aykut Pekmez, kentin sorun ve beklentilerini yerinde görüp tespit etmek ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurumlardan brifing almaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aykut Pekmez'i İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve müdür yardımcıları karşıladı. Karşılama sonrası emniyet şeref defterini imzalayan Vali Aykut Pekmez, toplantı salonuna geçerek, Adıyaman'ın genel genel asayiş durumu ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bir brifing aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde aldığı brifing sonrası Vali Aykut Pekmez İl Jandarma Komutanlığına geçti. Alay Komutanlığı bahçesinde Vali Aykut Pekmez'i İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, komutan yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı.

Karşılama sonrası jandarmanın şeref defterini imzalayan Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'la bir süre görüştükten sonra il genelinde jandarmanın sorumluluk alanında yapılan çalışmalar ile kırsal kesimdeki genel asayiş uygulamaları hakkında detaylı bir brifing aldı.

Adıyaman'ın sorun ve çözüm önerilerinin tespiti amacı ile tüm kurumlardan brifing almaya başladıklarını belirten Vali Aykut Pekmez, “Öncelikle ilimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü noktasında jandarma ve emniyet'ten başlayarak brifing almaya başladık. Tüm kurum ve STK'ları en kısa sürede ziyaret etmeyi planlıyoruz. Adıyamanlı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan emniyet ve jandarma personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.