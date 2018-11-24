Vali Aykut Pekmez, Hükümet Konağı inşaatını inceledi

Yeni Hükümet Konağı inşaatını inceleme sırasında Vali Aykut Pekmez'e Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve şantiyenin teknik elemanları eşlik etti.

Hükümet Konağının şantiye alanını gezen Vali Aykut Pekmez, inşaat çalışmalarının son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili yüklenici firma temsilcisi ve teknik personelden bilgi alıp, inşaatın tüm katlarını gezerek işçilik ve kullanılan malzemeleri denetledi.

Son teknolojik alt yapıya sahip 55 bin metre kare alan üzerine modern bir mimariyle inşa edilen Yeni Hükümet Konağı binası, vatandaşlara daha modern ortamda hizmet verilmesi için her şey düşünülerek 5 bloktan oluşuyor.

Yeni Hükümet Konağı bünyesinde çok amaçlı konferans ve toplantı salonu, kapalı oto park alanı, tören alanı ve yemekhane bulunuyor. Hükümet Konağı tamamlandığında farklı yerlerde hizmet veren kamu kurumları tek çatı altına alınarak Adıyamanlı vatandaşlara günün şartlarına uygun daha rahat ve nezih bir ortamda kamu hizmeti sunulacak.