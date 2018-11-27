Vali Aykut Pekmez köy muhtarlarıyla buluştu

Adıyaman'da göreve başladıktan sonra halkın her kesiminde bir yandan hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ederken diğer taraftan da kentin sorun ve beklentilerini yerinde görüp tespit etmek ve bu sorunlara çözüm üretmek maksadıyla kurum ziyaretleri gerçekleştiren Vali Aykut Pekmez, bugünde köy muhtarlarının köylerinde karşılaştıkları sorunların tespiti amacıyla merkeze bağlı köy muhtarlarıyla buluştu.

Vali Aykut Pekmez başkanlığında Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı kurum amirleri ile merkeze bağlı köy muhtarları katıldı.

Muhtarlarla sohbet havasında geçen toplantıda Vali Pekmez ve kurum amirleri, muhtarların köyleri ile ilgili sorun ve ihtiyaçlarını dinledi.

Gerçekleşen toplantıda, Vali Yardımcısı Adem Kaya, 2018 yılında İl Özel İdaresi ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla kırsal kesime yönelik yapılan hizmetlerle ilgili bir sunum yaptı.

Yapılan sunumda 2018 yılında 24 köye içme suyu sağlanması için sondaj, tesis geliştirme işi yapılarak bu işlerin yüzde 95'lik kısmının bitirilerek hizmet sunulduğunu, 18 yerleşim birimine kanalizasyon yapıldığını, 70 yerleşim biriminin cadde ve sokaklarının 196 bin metre kare kilitli parke taşıyla döşendiğini, 56 köye ise köyün ortak alanları olan, cami, taziye evi, kuran kursu, park yapımı, taziye evi bakım onarımı ve eski okulların taziye evine dönüştürülmesi gibi toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu önemli hizmetlerin yapıldığını söyledi.

İdare sistemimizde muhtarlığın önemli bir görev olduğunu ve muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi yaptığını belirten Vali Aykut Pekmez, “Adıyaman'da göreve başladıktan sonra birçok köyümüzün muhtarıyla tanışamamıştım. Bu toplantı vesilesi ile köy muhtarlarımızla bir araya gelerek tanışma fırsatı da bulmuş olduk. Adıyaman'da köy muhtarlarımızla 2018 yılının son, benimde katıldığım ilk toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Muhtarlık idare sistemimizde çok önemli bir görevdir. Muhtarlarımız köylerimizde bizim elimiz, kulağımız ve gözümüzdür. İnşallah fırsat buldukça bütün köylerimizi ziyaret etmeye çalışacağım. Son 15 yılda Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Adıyaman'da da il özel idaresi ve merkez köylere hizmet götürme birlikleri aracılığıyla toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu çok önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini görüyoruz. Elbette yapılan hizmetlerin sınırı yoktur. Hem yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, hem de yapılan hizmetlerin tekrar bakım ve onarımı gerekiyor. Bu ihtiyaç ve sorunları sizlerle beraber istişare etmek ve değerlendirmek amacıyla bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra da eksikliklerimizi gözden geçirerek, birlik ve beraberlik içerisinde ve imknlarımızın el verdiği ölçüde sorun ve sıkıntıları gidererek, Adıyaman'da hep beraber hayırlı hizmetlere imza atmak nasip olur” diye konuştu.

Toplantının son bölümünde Vali Aykut Pekmez'e sorun ve taleplerini aktaran muhtarlar, yaşadıkları bazı sıkıntılar ve köylerin ihtiyaçları ile ilgili taleplerini dile getirdi. Vali Pekmez, köy muhtarlarının dile getirdiği talepleri tek tek not aldırarak, bu sorunları inceleyeceklerini ve imkanların el verdiği ölçüde sıkıntıları çözüme kavuşturacaklarını belirtti.