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Vali Aykut Pekmez Müdür Aslandere ile bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere tarafından karşılanan Vali Aykut Pekmez, Bölge Müdürlüğünün Adıyaman Bölgesinde bulunan üretim sahalarındaki sondaj kuyularından çıkarılan ham petrol miktarı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Pekmez, daha sonra Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü çalışanlarına başarılar diledi.

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