Vali Aykut Pekmez şehit ailesi ile bir araya geldi

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman'ın Sincik ilçesini ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, Sincik ilçe merkezindeki temaslarının ardından 1991 yılında Hatay'da şehit olan Piyade Er Tahir Yetkin'in Çatbahçe Köyünde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesini ziyaret sırasında Vali Aykut Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru ve Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut eşlik etti.

Çatbahçe Köyüne gelişinde Vali Aykut Pekmez'i Şehit Piyade Er Tahir Yetkin'in babası Abdullah Yetkin ve şehidin kardeşleri karşıladı.

Gerçekleşen ziyarette Vali Aykut Pekmez, şehidin babası Abdullah Yetkin ve kardeşleriyle sohbet etti. Ailenin isteklerinin olup olmadığını soran Vali Pekmez, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimiz mertebelerin en yücesi olan şehadet mertebesine erişmiştir. Vatanı, milleti ve bayrağı için şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Şehit ailelerimize kapımız da gönlümüzde her zaman açık olup, talepleriniz bizim için emirdir" diye konuştu.

Şehidin küçük yeğenlerini kucağına alarak yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez, minik çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.