Vali Aykut Pekmez şehit ailesini ziyaret etti

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'le birlikte Besni ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

İlk olarak 8 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis'in Hizan İlçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce yola tuzakladıkları EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce'nin Köseceli Beldesinde ikamet eden ailesi ziyaret edildi. Vali Aykut Pekmez, şehidin babası Osman İnce ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, 15 Nisan 2006 tarihinde Mardin Nusaybin'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er İmam Tan'ın Su Gözü Köyünde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Şehit İmam Tan'ın babası Abuzer Tan ve annesi Ayşe Tan'la sohbet eden Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, aileye herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna fedai can eden kahraman şehitlerimizin devletimizin ve milletimizin en kıymetli emanetleri olduğunu belirten Vali Aykut Pekmez, “Şehitlerimiz en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Aziz şehitlerimizin ailelerine devletimizin tüm kapıları daima açıktır. Ben de ailemle birlikte her zaman, her fırsatta şehit ailelerimizle bir araya gelmeye çalışıyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız ve onların aziz hatıralarını daima yaşatacağız. Şehitlerimiz mertebelerin en yücesi olan şehadet mertebesine erişmiştir. Vatanı, milleti ve bayrağı için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz” diye konuştu.