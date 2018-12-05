Vali Aykut Pekmez Şehit Uzman Çavuş Şeyho Şişman'ın ailesi ile bir araya geldi

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman'ın Çelikhan İlçesini ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, Çelikhan ilçe merkezindeki ziyaret ve incelemelerinin ardından 2004 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şeyho Şişman'ın ailesini ziyaret etti.

Çelikhan ilçe merkezinde ikamet eden şehit ailesini ziyaret sırasında Vali Aykut Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Düzgün ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut eşlik etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Aykut Pekmez, Şehit Şeyho Şişman'ın babası Mehmet Şişman ve annesi Fatma Şişman'ın elini öperek, şehidin ailesi ve kardeşleriyle sohbet etti.

Aileye isteklerinin olup olmadığını soran Vali Pekmez, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar vatanımızın bekası ve aziz milletimizin huzuru, güveni ve istikbali için varlığını vatan topraklarına adamışlardır. Şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Allah onlardan razı olsun. Şehidimiz mertebelerin en yücesi olan şehadet mertebesine erişmiştir. Vatanı, milleti ve bayrağı için şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz” diye konuştu.

Vali Aykut Pekmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit babası Mehmet Şişman ise, “Vatan sağ olsun, bayrak var olsun, Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.