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Vali Aykut Pekmez Suriyelilerle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Birleşmiş Milletler tarafından 18 Aralık 2000 yılında kabul edilen “Uluslararası Göçmenler Günü” dolayısıyla ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelerek Adıyaman’a yerleşen Suriyeli Halid Feruh ve ailesini makamında kabul etti.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Birleşmiş Milletler tarafından 18 Aralık 2000 yılında kabul edilen “Uluslararası Göçmenler Günü” dolayısıyla ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Halid Feruh ve ailesini makamında kabul etti.


Suriye'deki iç savaş dolayısıyla Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Halid Feruh ve ailesi İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uzmanları ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle bir buket çiçek takdim etti.


Gerçekleşen ziyarette Göç İdaresi Uzmanları, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Adıyaman'da ikamet eden göçmen ailelere yönelik yaptıkları çalışma ve faaliyetler hakkında Vali Aykut Pekmez'i bilgilendirdi.


18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Suriyeli Halid Feruh ve ailesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, “Bugün dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkelerin başında Türkiye bulunmaktadır. Bütün dünyanın gözlerini kapattığı, yaşanan olayları görmezden gelindiği bugünlerde biz ülke olarak açık kapı politikası uygulayarak başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere devlet ve millet olarak tüm muhacirlere evlerimizi ve gönüllerimizi açtık. Türkiye, tarih boyunca kendisinden destek bekleyen mazlumlara aidiyeti ne olursa olsun her zaman yürek kapılarını açık bırakmıştır.


Suriye'de barış hakim olana kadar da muhacir kardeşlerimizi ülkemizde ve ilimizde ağırlamaya devam edeceğiz. Ülkelerinden koparılan insanlar için umut kapısı olarak görülen ülkemiz, çok büyük göç dalgalarına tanıklık etmekte ve hali hazırda milyonlarca göçmene ev sahipliği yapmaya devam etmektedir” diye konuştu.


Ziyaret sonunda Vali Aykut Pekmez, Suriyeli ailenin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

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