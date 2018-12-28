Vali Aykut Pekmez Süryani vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'le birlikte Adıyaman ve Çevre İlleri Süryani Ortodoks Kilisesine iade-i ziyarette bulunarak, Süryani vatandaşlarla bir araya geldi.

Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesine gelişinde Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyeti Süryani Kadim Kilisesi Bölge Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek karşıladı.

Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mor Griğoryos Melki Ürek, Vali Pekmez ve beraberindeki heyete kiliseye ait bölümleri gezdirerek, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesinin tarihçesi ve yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Adıyaman'ın tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Vali Aykut Pekmez, “Adıyaman, herkesin bir arada, kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadığı, tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş barış ve hoşgörü kentidir. Bu bereketli topraklarda Süryani vatandaşlarımıza farklı dil ve inanç noktasında asla ayrım yapmıyoruz. Onları şehrimizin bir mozaiği ve zenginliği olarak görüyoruz. Bu vesile ile metropolitimizin şahsında tüm Süryani vatandaşlarımızın yaklaşan yeni yılını tebrik ediyorum” diye konuştu.