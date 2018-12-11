Vali Aykut Pekmez'den AFAD ve 112 Acil çağrı merkezini gezdi

Ziyaretlerine ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü başlayan Vali Aykut Pekmez, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede'den Adıyaman'daki ambulans, asayiş, yangın, AFAD ve tüm acil yardım numaralarının tek merkezden yönetilmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılarak temeli atılan 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatının son durumu, sistemin yapısı ve işleyişi ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi ziyareti sonrası AFAD'a geçen Vali Aykut Pekmez'i kurum girişinde İl Müdürü Ertuğrul Altuğ ve Şube Müdürleri karşıladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü ve Şube Müdürleriyle bir süre sohbet eden Vali Aykut Pekmez, İl Müdürü Ertuğrul Altuğ'dan afetlere yönelik alınan tedbirler ve kurumun afetlere müdahale kapasitesi, AFAD'ın arama kurtarma birliği çalışmalarında kullandığı araç-gereç ve teçhizatlar ile AFAD tarafından yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında brifing aldı.

Brifing sonrası kurumun hizmet birimlerini gezerek incelemelerde bulunan Vali Aykut Pekmez, personele çalışmalarında başarılar diledi.