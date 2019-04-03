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Vali Aykut Pekmez'den emekliye ayrılan Suzan Beket'e teşekkür plaketi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 30 yıl Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışarak emekliye ayrılan Suzan Beket’i makamında kabul ederek, teşekkür plaketiyle ödüllendirdi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 30 yıl Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışarak emekliye ayrılan Suzan Beket'i makamında kabul ederek, teşekkür plaketiyle ödüllendirdi.


Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve SYDV Müdürü Mehmet Şimşek'inde hazır bulunduğu ziyarette Vali Aykut Pekmez, SYDV Personeli Suzan Beket'e emekliliğinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, 30 yıl boyunca SYDV'de yaptığı başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verip, emeklilik yaşamının aile ve dostlarıyla birlikte sağlıklı ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu.

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