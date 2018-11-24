Vali Aykut Pekmez'den İl Özel İdareden brifing aldı

Adıyaman'da göreve başlamanın ardından kamu kurumlarının faaliyet ve çalışmalarını yakından takip etmek amacıyla kurum ziyaretlerine başlayan Vali Aykut Pekmez, İl Özel İdaresini ziyaret ederek, yatırım ve çalışmalarla ilgili brifing aldı.

İl Özel İdaresine gelişinde Vali Aykut Pekmez'i Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Genel Sekreter Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşıladı.

Karşılama sonrası İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve şube müdürleriyle bir araya gelen Vali Aykut Pekmez, İl Özel İdaresi tarafından 2018 yılında kırsal alanda yürütülen eğitimden imara, tarımdan altyapıya, yol yapım bakım ve onarımından içme suları yatırımlarına kadar birçok konuda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

2019 yılında köylere yönelik yapılması planlanan yatırım ve çalışmalar ile araç ve personel durumu hakkında bilgi alan Vali Aykut Pekmez, kırsal kesime yönelik yapılan tüm yatırım ve çalışmalarla vatandaşa hizmet odaklı kurumların başında İl Özel İdaresinin geldiğini belirtti.

Vali Aykut Pekmez, “Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat yaşamasını sağlamak ve insanımızın hayat kalitesini günümüz şartlarına göre yükseltmeyi hedefleyen İl Özel İdaresinin çalışmalarını önemsiyorum. Bugün aldığımız brifing ile İl Özel İdaremiz tarafından köylerimize yönelik yapılan yatırım ve çalışmaları yakından görme imkanı elde ettik. Bundan sonra hep birlikte kırsala yönelik yapılacak hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

(AHM-AA-Y)

.