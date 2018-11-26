Vali Aykut Pekmez'e Adıyaman brifingi

Vali Pekmez'e faaliyetler ve projeler hakkında detaylı brifing verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası önünde Vali Aykut Pekmez'i Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ve Şube Müdürleri karşıladı. Karşılama sonrası Vali Aykut Pekmez, Tarım ve Orman Müdürlüğünce Adıyaman'da yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Vali Aykut Pekmez'e sunum eşliğinde tarım ve orman müdürlüğünün Adıyaman'daki genel durumu, ekim alanları, hazırlanan ve devam eden projeler, gıda denetimleri, bakanlıkça gerçekleştirilen desteklemelerin rakamsal durumu, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, eğitim çalışmaları, Adıyaman'daki hayvan varlığı, sulama projeleri, üretim yapılan tesisler, hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar, tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri ile yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman'da tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmaları ve hayata geçirilen projeleri önemsediklerini belirten Vali Aykut Pekmez, “Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun geçimini tarımla sağladıkları Adıyaman'da hedefimiz tarımsal üretimi arttırmaktır. Bugün tarım ve orman il müdürlüğümüzü ziyaret ederek ilimizin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında detaylı bir brifing aldık. Hedefimiz dünyada stratejik konuma sahip olan tarım ve hayvancılığı ilimizde de geliştirerek canlandırmaktır. Çünkü biliyoruz ki Adıyaman'ın sosyo-ekonomik kalkınma lokomotifi tarım ve hayvancılıktır” diye konuştu.