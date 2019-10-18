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Vali Aykut Pekmez'e muhtarlar günü ziyareti

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarlarından oluşan yaklaşık 50 kişilik heyet, “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla Vali Aykut Pekmez’i ziyaret etti.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarlarından oluşan yaklaşık 50 kişilik heyet, “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla Vali Aykut Pekmez'i ziyaret etti.


19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Köy ve Mahalle Muhtarlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, “Demokrasi zincirinin ilk halkası olarak devlet ile millet arasındaki en güçlü köprüyü teşkil eden Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyor, hepinize başarılar diliyorum” dedi.


Vali Aykut Pekmez, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette ayrıca muhtarları tek tek dinleyerek muhtarlar tarafından dile getirilen sorun ve taleplerle ilgili notlar aldı.


Ziyaret sonrası Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Vali Aykut Pekmez'e muhtarlık rozeti takdim etti.

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