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Vali Aykut Pekmez'e Turizm Haftası ziyareti

Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan Turizm Haftası kutlamaları Adıyaman’da da başladı.

Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan Turizm Haftası kutlamaları Adıyaman'da da başladı.


Bu yıl 43. Kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, kurum çalışanları ve turizm firmalarının yöneticileri ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim etti.


Gerçekleşen ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, hafta boyunca yapılacak kutlama ve etkinliklerle ilgili Vali Aykut Pekmez'e bilgi sundu.


Ziyaretlerinden dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürü ve beraberindeki heyete teşekkür eden Vali Aykut Pekmez, Turizm Haftasını kutlayarak, haftanın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

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