Vali Aykut Pekmez'in 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Kuruluş Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Aykut Pekmez, Ülkemizin huzur ve güvenliği ile toplumsal yaşamın huzur ve güven içerisinde düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden görev yaptığını kaydetti.

Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ön planda tutarak görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 174. Yıldönümünü kutlamanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Pekmez, “Dünyadaki sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerle birlikte, çağın teknolojisini de takip ederek hizmetinde olduğu vatandaşlara güven veren emniyet teşkilatımızın polis-vatandaş işbirliğiyle hayata geçirdiği sosyal projeler ve özellikle Adıyaman'da yaptığı başarılı çalışmalar ilimizin bir huzur kenti olmasında ciddi katkılar sağlamıştır. Son yıllarda terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da şehitlerimizin yadigarı cennet vatanımızı işgal etmek isteyen hainlere karşı kahramanca mücadele eden Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin bütünlüğüne ve istikbaline yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi dirayetli duruşu ve yüce milletimizin destansı mücadelesiyle bertaraf ederek, bağrından çıktığı aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur.

Şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin her koşulda en iyi şekilde yerine getiren emniyet teşkilatımız, asırları aşan tecrübesi ve halkımızın da desteği ile bundan önce olduğu gibi bundan sonrada huzur ve güven içinde yaşamamızın en büyük teminatlarından biri olacaktır.

Bu düşüncelerle, ilimizin ve yurdumuzun her köşesinde başarılı çalışmalar yürüten Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakâr ve cefakâr mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, vatan ve görev uğruna şehitlik mertebesine erişen kahraman polislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize şifa ve sıhhat diliyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.