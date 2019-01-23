Vali Aykut Pekmez'in eşi ÇATOM'da ki çalışmaları yerinde gördü

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, GAP kapsamındaki illerde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılması amacıyla GAP İdaresi tarafından hayata geçirilen Çok Amaçlı Toplum Merkezi'ni (ÇATOM) ziyaret ederek, burada eğitim gören bayanlarla bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyaret sırasında Yeşim Pekmez'e Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'nun eşi Fulya Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün eşi Nilgün Alagöz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç eşlik etti.

ÇATOM bünyesinde kadınlara yönelik açılan kursları tek tek gezerek, kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, el emeği göz nuru dikiş ve nakış işlemeciliği yapan bayan kursiyerlerin ürünlerini inceleyip, yetkililerden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kadını güçlendirerek fırsat eşitliğini sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından kurulan ÇATOM'un çalışan kadınların, her alanda ufuklarını genişletebilecek ve gelir getirici kurslarının yanı sıra çocuklarının da iyi vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştüğünü kaydeden Yeşim Pekmez, “Bu bağlamda ÇATOM bünyesinde özellikle bayan kardeşlerimize yönelik yürütülen çalışmaları önemsiyoruz. Açılan kurslar mesleki açıdan kadınlarımıza büyük kazanımlar getirmektedir. Bu kurslar sayesinde kadınlarımız kendi işlerini kurmanın yanı sıra aile bütçelerine de katkı sunmaktadır. Kadınlarımızın toplumda sosyalleşmeleri amacıyla yürütülen çalışmalara her zaman destek olacağız” dedi.

Ziyarette ayrıca, ÇATOM'daki kursları bitiren bayanlara sertifikalarının verilmesinin ardından Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, kurum bünyesinde faaliyet yürüten kreşi de ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.