Vali Çuhadar, 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatını inceledi

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ'la birlikte inşaat alanını gezen Vali Mahmut Çuhadar, devam eden çalışmalar ve proje ile ilgili bilgiler aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasının tamamlanıp faaliyete geçmesiyle birlikte Adıyaman'daki ambulans, asayiş, yangın, AFAD ve tüm acil yardım numaraları tek bir merkez altında birleştirilerek acil çağrılar bu merkezden karşılanacak.