Vali Çuhadar, kültür ve turizm müdürlüğüne ziyaret

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı. Kurumun birimlerini gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ve şube müdürleriyle bir süre sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, Müdür Ekinci'den, hizmet birimleri, hizmet binası, kadro ve personel durumu ve birimler, yatırımlar, kültürel faaliyetler, tanıtım faaliyetleri, zengin bir tarih ve kültüre sahip Adıyaman'ın tarihi ören yerleri, planlanan ve devam eden projeler hakkında brifing aldı.