Vali Çuhadar Samsat'ta incelemelerde bulundu

Samsat'taki temaslarına yapımı devam eden Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi inşaatı ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, çalışmaları yerinde inceleyerek, camii inşaatının son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve firma yetkilisinden bilgi aldı. Buradaki incelemelerinin ardından Örentaş Mahallesine geçen Vali Mahmut Çuhadar, tekel barakalarından tekstil fabrikasına dönüştürülen tesisi gezerek, işletmenin ürettiği ürünlerle ilgili bilgi alıp, depremden etkilenerek güçlendirme çalışmaları yapılan Örentaş Cami inşaatını inceledi.

Daha sonra ilçe merkezine geçen Vali Mahmut Çuhadar, yapımı devam eden Samsat Hükumet Konağı ile Belediye Hizmet Binası inşaatını inceleyerek, her iki binanın son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Samsat ziyaretinde Vali Mahmut Çuhadar'a Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve Belediye Başkanı Halil Fırat eşlik etti.