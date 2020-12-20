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Vali Çuhadar tütün işletme tesisi arazisinde incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tütün kooperatifi tütün işleme tesisinin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.


Adıyaman'da binlerce ailenin tek geçim kaynaklarından olan kıyılmış sarmalık tütün üretiminin daha rahat yapıla bilmesi adına Sitilce mevkiinde kurulması düşünülen tütün kooperatifi tütün işleme tesisi arazisinde incelemelerde bulunan Vali Çuhadar, burada yapılacak tesis hakkında bilgiler aldı.


Vali Çuhadar'ın yapmış olduğu incelemelerde, Vali Yardımcısı Bedirhan İmamoğlu ve Adıyaman Tütün Kooperatifi Tütün İşleme Tesisi Başkanı Veysi Bilir de hazır bulundu.

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