Vali Çuhadar, Yaren ile bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Yaren Çoşkun'u Yeşilyurt mahallesindeki evinde ziyaret etti

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden Emrah ve Tuğba Coşkun çiftinin en büyük çocuğu olan 12 yaşındaki Yaren, Serebral Palsi Hastalığına karşı savaş veriyor. Yaren'in hareket edebilmesi için 350 bin TL değerinde bir cihaz gerekiyor.

12 yaşındaki Serebral Palsi Hastası kızları Yaren'in hareket edebilmesi için 350 bin TL değerindeki cihaza maddi imkanları yetmeyen Emrah ve Tuğba Coşkun çifti, sosyal medya hesaplarından durumlarını paylaşarak ilgililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Adıyaman Valiliği, küçük Yaren'in hareket edebilmesi ve ihtiyaç duyduğu cihazın alınabilmesi için ailenin talebi üzerine yardım kampanyası başlattı. Başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar istenilen rakama ulaşılamadı.

Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı Halid Yıldız ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'le birlikte küçük Yaren'i Yeşilyurt Mahallesindeki evinde ziyaret etti. Çocuğun hastalığı ile ilgili anne ve babadan bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, Yaren'e yakın ilgi göstererek oyuncak hediye etti.

Yaren'in hayata tutunabilmesi 350 bin lira değerindeki cihaz alımı için yardım kampanyası başlatan Emrah ve Tuğba Coşkun çiftinin başlattığı kampanyaya herkesin katkıda bulunması için tüm hayırseverlere seslenen Vali Mahmut Çuhadar, “Küçük kızımız Yaren doğuştan Serebral Palsi Hastası. Devamlı hareket etmesi gerekiyor. Bu nedenle ithal bir cihaza ihtiyacı var. Ailemiz 3-4 ay önce Valiliğimize başvurdu. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri alarak Yaren kızımız için bir yardım kampanyası başlatıldı. Hayırseverlerimizin desteği ile yardım kampanyasını belli bir aşamaya getirdik ama bu cihazın bedeli 350 bin TL kadar. O miktara ulaşıncaya kadar da yardım kampanyasını devam ettireceğiz. Bu cihaz kızımızın hayat standardını daha da yükseltecek ve devamlı hareket etmesini sağlayacaktır. İnşallah halkımızın ve hayırseverlerimizin yardımıyla kızımız bu cihaza kavuşur. Şimdiden tüm duyarlı hayırseverlerimize yapacakları yardımlardan dolayı teşekkür ediyor, dileğimiz, temennimiz Yaren kızımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmuş olmasıdır. Bizlerde Valilik olarak ne yapılması gerekiyorsa takip edip maddi ve manevi olarak ailemizin yanında olacağız" dedi.